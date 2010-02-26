У Києві презентують переклад першого роману Кафки

1 березня о 18:00 у столичній книгарні “Є” (вул. Лисенка 3) відбудеться презентація перекладу роману Франца Кафки “Зниклий безвісти”.

"Зниклий безвісти" — перший роман Франца Кафки, що його незавершений рукопис Макс Брод знайшов після Кафчиної смерти 1924 року і видав під заголовком "Америка"; саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як "Замок", "Процес"," Перетворення". Цей прикметно модерністський "роман виховання" — оповідь про юнака-емігранта, своєрідна історія змужніння, сподівано для Кафки радше сувора й не вельми милосердна, ніж погідна й привітна, повна непередбачуваних поворотів долі, а однак розказана спокійно й легко, подекуди навіть грайливо, без фаталізму й абсурдності, властивих пізнішим авторовим творам. "Зниклий безвісти" — останній за почерговістю серед великих новел і романів Франца Кафки, що виходять в українському перекладі Юрка Прохаська.

Зустріч відбудеться за участі перекладача роману Юрка Прохаська, редакторки книжки, поетки та критика Богдани Матіяш, а також дослідників творчости Кафки, філологів-германістів Євгенії Волощук та Олександра Чортенка та перекладача Марка Бєлорусця. Модерує відповідальний редактор “Критики” Андрій Мокроусов.