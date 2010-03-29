Японці зняли свого Чебурашку

У Токіо відбулася прем`єра повнометражного японського мультфільму про Чебурашку і крокодила Гену. Більше того, японці ведуть переговори з Едуардом Успенським про придбання всіх прав на Чебурашку. Про це повідомляє Корреспондент.net.

Мультфільм було презентовано на 21-ій Міжнародній виставці токійській аніме, найбільшого в світі щорічного анімаційного фестивалю.

Японську версію популярного радянського мультфільму можна побачити в будь-який день фестивалю. Покази відбуваються щодня аж до закриття, 28 березня.

Мультфільм про Чебурашку продюсує студія Frontier Works, яка працювала над аніме-серіалами Air, Karin, Marmalade Boy, toHeart. У прокат фільм вийде в грудні 2010 року.

Нагадаємо, що в 2009 році японці зняли мультсеріал про радянського персонажа Чебурашку під назвою Що за Чебурашка?. Мультсеріал транслювався по комерційному телеканалу TXN (TV Tokyo Network).

Історія про Чебурашку і крокодила Гену зуміла за кілька років завоювати серця багатьох японців - від дорослих до найменших. Перший показ радянського мультфільму, що відбувся у 2001 році, відразу зробив персонажів книги Едуарда Успенського справжніми зірками японського аніме-світу. У свою чергу, у міру зростання популярності Чебурашки і його друзів зацікавилися і найбільші мультимедійні компанії - так стали з`являтися книжки, плюшеві іграшки, майки та інші культові товари з відповідною символікою.

На хвилі чебурашкоманії, у березні 2006 року, японська компанія Frontier Works, що спеціалізується на виробництві аніме та супутніх медійних продуктів (повноекранних версій, саундтреків, радіо-постановок), і комерційне телебачення TV Tokyo Network ухвалили рішення про створення Проекту Чебурашка, метою якого є просування образу Чебурашки не тільки в Японії, але і в інших країнах світу. Як зазначають організатори проекту на власному сайті, в даний час вони ведуть переговори з Едуардом Успенським про викуп повних прав на створених ним персонажів.

"У даний час Проект Чебурашка веде переговори про придбання всіх прав на Чебурашку з автором, і має повні права на Чебурашку у всьому світі за винятком пострадянського простору", - повідомляється на офіційному сайті проекту.

"Ми хочемо донести до людей всього світу Чебурашку через медіатехнології і медіа-продукт, екранізацію, книги і товари", - заявляють TV Tokyo Network і Frontier Works.

Тим не менше російське інформагентство РИА Новости повідомляє, що розділ ліцензія на сайті Проекту поки перебуває "у розробці" - при переході за посиланням "інформація для юридичних осіб, ліцензія" на сайті з`являється сторінка з картинкою, що зображує крокодила Гену, який тримає за руку Чебурашку, і напис "скоро очікується" (coming soon).

Проте це не єдина проблема з авторськими правами на Чебурашку, зазначає російське агентство. Так, незважаючи на те, що "японський Чебурашка" є, за словами організаторів проекту, екранізацією книги Едуарда Миколайовича Успенського, промальовування персонажів в аніме повністю копіює радянський мультфільм.