Новий глава МЗС Британії хотів завоювати прихильність китайців, але оконфузився і потрапив у скандал

Головний британський дипломат хотів піднятися в очах китайців, згадавши про свою дружину-китаянку, але чомусь назвав її японкою.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, перебуваючи з візитом у Китаї, допустив прикру обмовку. Преса накинулася на нього з осудом.

Як передає Бі-бі-сі, Хант хотів завоювати прихильність і нагадати, що його дружина - китаянка. Але замість цього назвав її японкою. Присутні засміялися, а Хант швидко поправився. Але допущений ляп потрапив у заголовки, і сам міністр сказав, що допустив жахливу помилку.

Люсія Гуо народилася в місті Сіань у центральному Китаї. Вона познайомилася з Хантом у 2008 році, коли працювала в Уорикському університеті. У подружжя троє дітей.

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Репліка Ханта, виголошена на зустрічі з китайським міністром закордонних справ, звучала так: "Моя дружина - японка... моя дружина - китаянка! Яка жахлива помилка".

"Моя дружина - китаянка, і мої діти - наполовину китайці, їхні бабусі та дідусі - китайці з Сіаня, у них багато родичів по всьому Китаю", - негайно додав британський міністр.

Відносини між двома країнами складаються не найкращим чином протягом десятиліть. Вони двічі воювали один з одним і досі продовжують сперечатися навколо приналежності територій у Східнокитайському морі.

Багато людей старшого покоління досі неохоче купують японські товари, звинувачуючи країну в прагненні зменшити розмах звірств японських військових.

У 2012 році у Китаї прокотилась хвиля антияпонських демонстрацій через загострення ситуації навколо спірних островів.

Хант знає японську мову і провів у цій країні два роки, викладаючи англійську.

Як повідомляв УНІАН, раніше розгорівся скандал через комікс про "Пенісхана" - Чингісхана з пенісом на лобі.