Трапляються в неочікуваних місцях: в районі Чорнобиля зафіксували лося

На лосів натрапляють не лише в лісах і на галявинах, а й посеред вулиць Прип’яті та поблизу Чорнобиля.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося. Як зазначили в установі, на території заповідника лось – зовсім не рідкість.

Зокрема, за словами фахівців, ці тварини трапляються навіть в неочікуваних місцях, зокрема, на вулицях населених пунктів, розташованих у зоні відчуження.

"Наші співробітники регулярно зустрічають цих величних красенів не лише в лісах і на галявинах, а й просто серед вулиць Прип’яті чи поблизу Чорнобиля", - йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису у Facebook очевидці розповідають, що зараз цих тварин на території заповідника багато. Наприклад, одного з них помітили на подвір’ї у селі Черевач.

Раніше на території Чорнобильського радіаційно-екологічному біосферного заповідника зафіксували у засніженому лісі лося та оленів. Тварини серед снігових кучугур і морозного повітря чукали їжу, долаючи замети.

Також фахівці заповідника показали фото рисі з дитинчам. Рись добре переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку. Під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо тварин кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного "рисячого етикету".

