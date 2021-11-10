Утворена біла піна - це суміш стічних вод і промислових відходів.

Шар отруйної піни вкрив частину річки Джамна в Індії, коли індуїсти зібралися на її берегах, щоб відсвяткувати релігійне свято.

Про це пише CNN.

Джамна або Ямуна є найдовшою і найбільш багатоводною притокою священної річки Ганг. Починається вона на південних схилах центральних Гімалаїв, витікаючи з льодовика на висоті 3 255 метрів, і протікає через кілька індійських штатів.

Утворена біла піна - це суміш стічних вод і промислових відходів. На думку експертів, вона містить велику кількість аміаку і фосфатів, що може призвести до респіраторних і шкірних захворювань.

Поява піни збіглася з фестивалем Чхат Пуджа, присвяченим богу Сонця Сур'ї в індуїзмі. Віряни збиралися на берегах Джамни в Делі, а також пробиралися крізь отруйну піну, щоб скупатися і помолитися в річці.

"Вода дуже брудна, але в нас не так багато варіантів. Це ритуал обмивання у водоймі, тому ми прийшли сюди скупатися", - розповіла одна з віруючих.

Уряд направив 15 човнів для видалення піни, але експерти побоюються, що вона все одно вже завдала значної шкоди.

"Річка на ділянці Делі екологічно мертва. Тут немає риби або прісноводних птахів. І так уже багато років", - розповів Бхім Сінгх Рават з Південноазіатської мережі гребель, річок і людей (SANDRP).

Десятиліттями окремі райони Джамни страждають від скидання токсичних хімікатів і неочищених стічних вод. На деяких ділянках річка здається темною і брудною, а її береги вкриті пластиковим сміттям.

Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуРічка найбільш забруднена в районах, прилеглих до Делі, через густонаселеність міста і велику кількість відходів. За даними влади, лише 2% протяжності річки протікає через столицю, але на частку Делі припадає близько 76% всього забруднення. При цьому тисячі людей, зокрема й нижче за течією, беруть з річки воду для поливу, купання і пиття.

У 2017 році схожа піна вже з'являлася на озері Вартур в південному місті Бангалор. Тоді сильні пориви вітру розносили пінистий хімічний коктейль дорогами. Того ж року озеро в Бангалорі загорілося, що, на думку експертів, сталося через сліди нафти у воді.

Як повідомляв УНІАН, раніше узбережжя австралійського міста Голд-Кост вкрила жовта піна. В Житомирі злив нечистот у річку спричинив мільйонні збитки. А у Львівській області річка забарвилася у кривавий колір.

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Автор: Катерина Комолова