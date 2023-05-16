Росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом.

З 8 по 14 травня жодне судно в межах "зернової ініціативи" не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), крім цього, 60 суден знаходяться в очікуванні огляду. Відповідно, наразі в морських портах вантажаться лише судна, які зайшли раніше і найближчими днями вони закінчаться.

В асоціації наголосили, що таким чином росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом.

Відео дня

За підрахунками УКАБ, з 8 по 14 травня через морські порти Одеської області було експортовано 550,3 тис. тонн агропромислової продукції, що на 36% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому. Разом з тим кількість кораблів, котрі були завантажені за цей тиждень, становила 13 одиниць, що на 2 судна більше попереднього тижня.

"Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують на неї. Такі обсяги, на жаль, залишаються одними серед найнижчих показників цього року", – йдеться в повідомленні.

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Бангладеш та Туреччина), Африки (Єгипет, Судан) та Європи (Іспанія).

Всього з початку роботи "зернового коридору", згідно з розрахунками УКАБ, з 1 серпня 2022 року по 14 травня 2023 року вдалося експортувати 30,2 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.

"Зернова ініціатива": це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 22 липня минулого року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем, який було зупинено на початку повномасштабної війни, терміном на 120 днів з можливістю пролонгації.

"Зернову угоду" двічі продовжували, але Росія постійно намагається її зірвати – блокує інспекції суден, створює штучні перешкоди.

5 травня відбулися чергові переговори по виконанню угоди, яка раніше зайшла у глухий кут.

9 травня стало відомо, що в Спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи" погодили на три доби інспекцію 27 суден на вихід. Але питання інспекцій вхідного флоту ще не було вирішено.

11 травня в Туреччині завершилися дводенні переговори щодо "зернової ініціативи". Українська сторона наполягала на тому, що вона має бути подовжена на більший термін та розширена.

Проте Україна не виключає, що угода щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем завершиться 18 травня. Переговори цього тижня зайшли в глухий кут, і жодних додаткових зустрічей щодо продовження зернової угоди, за словами посла з особливих доручень МЗС Ольги Трофімцевої, не планується.

Вас також можуть зацікавити новини: