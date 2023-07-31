Україна і Хорватія тепер будуть працювати над прокладанням найефективніших маршрутів до цих портів.

Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна. Загреб допоможе Києву з втіленням "мирного плану".

Як повідомляє прес-служба МЗС України, 31 липня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до України.

З огляду на вихід РФ з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою переговорів став український продовольчий експорт.

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"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу", — підкреслив Кулеба.

Зазначається, що головною темою переговорів сьогодні, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя.

"Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни", — зауважив український міністр.

Представники країн також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні.

"Хорватська сторона підтвердила готовність взяти участь у втіленні цілої низки пунктів Формули миру: щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду", – заявив глава МЗС України.

Вихід РФ з зернової угоди - останні новини

17 липня Росія офіційно заявила про вихід із зернової угоди, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем.

Після цього російські військові розпочали ракетно-дронові удари проти портової інфраструктури України та зернових сховищ. Також РФ оголосила, що збирається топити цивільні судна, які направляються до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці судна перевозять зброю та боєприпаси.

Згодом стало відомо, що Румунія планує швидко розширити один із ключових маршрутів зерна із України до порту Констанца, оскільки присутність Росії, яка зірвала "зернову угоду", в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.

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