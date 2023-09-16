Жорстка риторика Польщі з приводу експорту українського зерна є неочікуваною для України.
Як заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, Україна і Польща є великими аграрними країнами, великими ринками, і з певною періодичністю між ними виникали ті чи інші проблеми, пов’язані з торгівлею, однак сторони завжди знаходили можливості для їх вирішення.
"Зараз же в умовах війни, безумовно, обмеження, маніпуляції і шантаж, пов’язані з експортом українського зерна, він дуже сенситивний, оскільки у нас немає інших інструментів забезпечення світу зерном, ніж через кордони країн ЄС, тому, звичайно, це для нас дуже неочікувана жорстка риторика польської сторони", - сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що позиція України чітка і ясна – ми не маємо іншого вибору, окрім як дотримуватися правил ЄС - союзу, до якого Україна приєднуватиметься.
"Відповідно будь-які заяви про одностороннє обмеження порушують конституцію ЄС і не можуть бути сприйняті, тому щодо них не може бути жодних перемовин. Тому ми очікуємо, що наші партнери в Брюсселі та інших столицях виходитимуть з такої позиції", - сказала віце-прем’єр.
Стефанішина зазначила, що протягом всього літа працювала велика координаційна група, до складу якої увійшли українці, представники 5 країн та Єврокомісії.
"Ця група сформувала аналітику, яка підтверджує відсутність загроз внутрішньому ринку ЄС і власне сьогодні ми всі маємо забезпечити ефективний контроль експорту на кордоні, аби Україна як майбутня частина єдиного ринку ЄС спокійно вела торгівлю, забезпечувала транзит", - сказала вона.
Заборона на експорт українського зерна
15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.
Того ж дня стало відомо, що Польща продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, заборона буде продовжена "в інтересах польського фермера".
Угорщина також продовжила заборону імпорту сільгосппродукції з України, попри дозвіл від Єврокомісії, а представник словацького уряду також оголосив, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у "конкуренції з дешевим українським зерном".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заклики польської сторони щодо продовження заборони на експорт української агропродукції "політичним популізмом".