За словами Стефанішиної, будь-які заяви про одностороннє обмеження порушують конституцію ЄС.

Жорстка риторика Польщі з приводу експорту українського зерна є неочікуваною для України.

Як заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, Україна і Польща є великими аграрними країнами, великими ринками, і з певною періодичністю між ними виникали ті чи інші проблеми, пов’язані з торгівлею, однак сторони завжди знаходили можливості для їх вирішення.

"Зараз же в умовах війни, безумовно, обмеження, маніпуляції і шантаж, пов’язані з експортом українського зерна, він дуже сенситивний, оскільки у нас немає інших інструментів забезпечення світу зерном, ніж через кордони країн ЄС, тому, звичайно, це для нас дуже неочікувана жорстка риторика польської сторони", - сказала Стефанішина.

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Вона наголосила, що позиція України чітка і ясна – ми не маємо іншого вибору, окрім як дотримуватися правил ЄС - союзу, до якого Україна приєднуватиметься.

"Відповідно будь-які заяви про одностороннє обмеження порушують конституцію ЄС і не можуть бути сприйняті, тому щодо них не може бути жодних перемовин. Тому ми очікуємо, що наші партнери в Брюсселі та інших столицях виходитимуть з такої позиції", - сказала віце-прем’єр.

Стефанішина зазначила, що протягом всього літа працювала велика координаційна група, до складу якої увійшли українці, представники 5 країн та Єврокомісії.

"Ця група сформувала аналітику, яка підтверджує відсутність загроз внутрішньому ринку ЄС і власне сьогодні ми всі маємо забезпечити ефективний контроль експорту на кордоні, аби Україна як майбутня частина єдиного ринку ЄС спокійно вела торгівлю, забезпечувала транзит", - сказала вона.

Заборона на експорт українського зерна

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Того ж дня стало відомо, що Польща продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, заборона буде продовжена "в інтересах польського фермера".

Угорщина також продовжила заборону імпорту сільгосппродукції з України, попри дозвіл від Єврокомісії, а представник словацького уряду також оголосив, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у "конкуренції з дешевим українським зерном".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заклики польської сторони щодо продовження заборони на експорт української агропродукції "політичним популізмом".

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