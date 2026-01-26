Київська область повертається до відключень світла за графіками, - ДТЕК

Ситуація зі електропостачанням залишається складною і може змінюватися.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням в Київській області. Тепер світло відключатимуть за погодинними графіками.

Як повідомили в ДТЕК, ситуація залишається складною і може змінюватися.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", - ідеться у повідомлені компанії.

У понеділок, 26 січня, у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Народний депутат, член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк заявив, що для відновлення опалення в усіх будинках на Троєщині потрібно 4-5 днів. Він також спрогнозував, що до кінця зими графіки відключень електроенергії залишатимуться жорсткими.

Видання The Wall Street Journal написало, що російські атаки на енергетику України не призвели до соціального колапсу, якого прагнула РФ, атакуючи цивільну інфраструктуру. Натомість українці демонструють стійкість і вміння обходитися тим, що дозволяє їм протистояти спробам Москви придушити їхній опір.

