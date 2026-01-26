Росія знову частково занурила у темряву дві області: де найважче зі світлом

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Росія вчергове завдала ударів по енергетичних об’єктах України. Частково без світла залишилися споживачі в двох областях.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів енергетики знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - зауважив він..

Перший заступник міністра також проінформував, що через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, додавши, що ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

За його словами, у Києві та столичній області ситуація зі світлом залишається складною. Некрасов зазначив, що електроенергії у столиці і області бракує, тому діють екстрені відключення.

"Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі",- зауважив перший заступник міністра.

При цьому, за даними ДТЕК Київські регіональні мережі, Київська область вже повернулася до графіків відключення електроенергії.

Атака РФ на енергетику України - огстанні новини

В ніч проти 24 січня РФ масовано вгатила дронами та ракетами по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Через наслідки чергової атаки ворога у чотирьох областях України запроваджували аварійні відключення електроенергії. Крім цього, частина мешканців Києва, Київщини, Чернігівщини і Харківщини тимчасово залишилися без світла.

26 січня стало відомо, що Київська область повернулася до погодинних графіків відключень світла.

