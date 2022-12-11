Міністри енергетики ЄС обговорять механізм коригування газового ринку і стелю цін на газ 13 грудня.

Група з 12 держав-членів Євросоюзу в ході обговорення граничної ціни на газ закликала встановити її на меншому рівні, ніж пропонується зараз.

Відповідно до запропонованого варіанту Європейської комісії, обмеження максимальної ціни на газ пропонувалося встановити на рівні 275 євро за мегават-годину (майже $3000 за тисячу куб. м), пише Bloomberg. Це означає, що механізм коригування ринку газу повинен буде вступати в силу, коли ціна контрактів на місяць вперед перевищить 275 євро за МВт-год, а розрив між світовими цінами перевищить €58.

Пізніше, уряд Чехії, головуючий в ЄС, запропонував знизити граничну ціну до 220 євро за МВт-год (майже $2500 за тисячу куб.м), а розрив між європейськими та світовими ринками - до 35 євро.

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Однак низка країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, наполягають, щоб гранична ціна газу була ще нижчою. За словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їхніх імен, у коаліції таких країн достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані.

Але деякі інші країни, включаючи Німеччину, Нідерланди, Австрію, Угорщину, Данію, Естонію закликають до обережного підходу до обмеження цін на газ. Вони вважають, що механізм корекції повинен гарантувати, що ціни в регіоні залишаться конкурентоспроможними зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела поставок.

Обмеження цін на газ в Європі

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, у відповідь на зниження поставок російського газу в Європу. Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий - створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих "червоних зон".

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу. Також Єврокомісія запропонувала пакет заходів із подолання енергетичної кризи в ЄС, зокрема - механізм "динамічної" стелі цін на газ.

Своєю чергою, Росія пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу, якщо країни-члени введуть обмеження максимальної ціни на нього. У "Газпромі" вважають, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито "порушенням контрактів".

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