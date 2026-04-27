Росія та негода залишили без світла мешканців понад половини областей України

Планові графіки відключень світла на 27 квітня не прогнозуються.

Росія вчергове атакувала енергетику низки регіонів України. Внаслідок обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначається у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Київській областях. В енергетичному відомстві запевняють, що ремонтні бригади працюють над відновленням світла.

Водночас планових відключень світла за графіками сьогодні, 27 квітня, не прогнозується. Разом з тим, енергетики закликають українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснюють у Міненерго.

Удари Росії по Україні - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику - зокрема, в ніч проти 16 квітня. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишились без світла.

Втім попри регулярні атаки ворога, "Укренерго" тривалий час не прогнозує відключень електроенергії за графіками, а нардеп та представник енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк не очікує тривалих відключень світла влітку.

Вас також можуть зацікавити новини: