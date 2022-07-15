Востаннє обсяги Азії відставали від Європи за той же п'ятимісячний період в 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Європа обійшла Азію і стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років.

Про це пише Bloomberg.

Як пише видання, з січня по травень 2022 року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, в той час як Азія отримала 191,1 мільйона барелів.

Востаннє обсяги Азії відставали від Європи за той же п'ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 11:35 за Києвом подорожчали на 0,6% - до $99,71 за барель. Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) виросли на 0,3% - до $96,04 за барель.

Ситуація з російськими енергоресурсами:

31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

24 червня з'явилася інформація про те, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що в сьомому пакеті санкцій країни-члени Євросоюзу закриють наявні лазівки.

Станом на 11 липня 2022 року Росія, попри введені Заходом санкції, продовжувала отримувати великий прибуток від продажу нафти. Ставки мита збільшилися на 23% в період з червня по липень. Таким чином Росія з кожного проданого бареля заробляла на $1,42 більше, ніж місяць тому.

У зв'язку з цим приростом, РФ уникла падіння поставок сирої нафти на 15% за тиждень до 8 липня. Доходи Росії впали всього на $3 мільйони або на 2%.

13 липня 2022 року стало відомо про те, що РФ рекордними темпами збільшує поставки палива на Близький Схід.

Того ж дня, 13 липня 2022 року, стало відомо про те, що Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз на території України.

Крім того, був знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська область).

Знищення нафтобаз і припинення поставок з Росії та Білорусі спровокувало гостру нестачу палива в Україні.

В Україні в останній тиждень квітня 2022 року почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

28 червня в профільному комітеті парламенту спрогнозували, що до кінця липня ліміти на відпуск палива на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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