Більшість економістів з розумінням поставилися до рішення НБУ фінансувати критичні витрати уряду.

Фінансування бюджету безпосередньо впливає на ціни та економіку.

Про це в колонці для НВ Бізнес написав заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Правління НБУ 8 березня 2022 визначило, що центробанк буде викуповувати за необхідності військові облігації та фінансуватиме таким чином критичні витрати уряду. Уряд використовує кошти, отримані від продажу військових ОВДП, у тому числі Національному банку, для фінансування військових і соціальних витрат", - зазначив Фурман.

Він також підкреслив, що розуміння природи цього фінансування відрізняється.

"Більшість економістів з розумінням поставилися до рішення НБУ фінансувати критичні витрати уряду і підтримали такий крок. Разом з тим, розуміння природи цього фінансування відрізняється. Деякі економісти дотримуються думки, що кошти, одержувані урядом завдяки продажу Національному банку військових облігацій, не працюють в економіці, замість цього осідають у банківській системі", - заявив Фурман.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. гривень. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 10 до 11% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій більш ніж на 60 млрд гривень.

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