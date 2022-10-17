Програма діятиме до кінця місяця.

Влада Німеччини оголосила про завершення "обмінної" програми для українських біженців. Обміняти гривню на євро за спеціальним курсом можна буде тільки до кінця місяця.

Про це пише CNN.

Спочатку рішення прийняли, щоб українські біженці в Німеччині змогли обміняти українську гривню на євро без урахування обмінних курсів. Біженці можуть обміняти на євро суму до 10 тисяч гривень в банках Німеччини, які беруть участь в програмі, та ощадних касах.

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"Обмін на євро буде здійснюватися за курсом, оголошеним на сайті Бундесбанку. Обмін реєструється в онлайн-додатку, наданому Європейським Центральним банком, щоб гарантувати, що індивідуальна максимальна сума обміну не буде перевищена. У цьому процесі реєструється і перевіряється особистість кожного повнолітнього біженця, який бажає брати участь в обміні. Приймаються документи, які використовуються для відкриття основного рахунку біженцями з української зони бойових дій. Вимоги захисту даних будуть дотримуватися", - заявили в міністерстві.

Німеччина взяла на себе зобов'язання покрити курсові збитки.

Міністерство фінансів та центральний банк Німеччини заявили, що програма завершиться до 30 жовтня. При цьому останній день обміну 28 жовтня через закриття банків на вихідні. Рішення прийняли через зниження попиту на цю послугу.

Обмін гривні за кордоном - що відомо

24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим мільйони українців змушені були покинути свої будинки і рятуватися від жахів війни, як на території України, так і за кордоном.

Через вторгнення Національний банк заморозив курс долара на рівні 29,25 грн, а також курс ЄВРО до кінця війни.

1 квітня Європейська комісія запропонувала схему обміну українцями готівкової гривні на валюту держав-членів ЄС. Пропонувалося встановити максимальний обсяг у розмірі до 10 тисяч гривень на людину. При цьому обмін валют повинен проходити за курсом, який встановлює Національний банк України. Українці, які захочуть обміняти гривні, повинні будуть підтвердити, що вони користуються тимчасовим захистом в ЄС.

13 квітня Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які зазнають труднощів з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

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