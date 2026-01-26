РФ привезла провальний Superjet на великий міжнародний авіасалон

Раніше стало відомо, що Росія просуває спільне виробництво цивільних літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією.

Авіалайнер Superjet прибув до Індії для участі у великому міжнародному авіасалоні Wings India 2026, який буде проходити з 28 по 31 січня в Хайдарабаді на території аеропорту Бегумпет. Відповідні фото та відео демонструють російські пабліки.

Як повідомляється, маршрут літака пролягав над високогірною місцевістю Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Афганістану та Пакистану.

Експерти зазначають, що сьогодні Індія переживає бум регіональних перевезень і активно шукає літаки для розвитку внутрішньої мережі. Демонстрація Superjet дозволить індійським авіакомпаніям і експертам на власні очі оцінити його можливості.

Відео дня

Водночас, росіяни активно шукають міжнародних партнерів для порятунку свого цивільного авіабудування, яке перебуває у глибокій кризі – зокрема, через санкції Європи та США.

Російське цивільне авіабудування

Раніше стало відомо, що РФ просуває спільне виробництво цивільних літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією.

За словами голови державного концерну "Ростех" Сергія Чемезова, вже підписано меморандум між індійською державною корпорацією HAL і російською ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація) щодо спільного виробництва цих літаків.

Варто додати, що індійці активно просувають політику "вироблено в Індії", за якою пріоритет віддають або місцевій продукції, або локалізації іноземної та передачі відповідних технологій.

Можливо, саме це очікує на Superjet. До речі, турбогвинтовий Іл-114-300 також прибув до Хайдарабаду.

Нагадаємо, раніше Росія з помпою почала літні сертифікаційні випробування Іл-114-300 на базі аеропорту ‎"Горно-Алтайськ"‎. Станом на жовтень минулого року літак перебував на завершальній стадії сертифікаційних випробувань.

Вас також можуть зацікавити новини: