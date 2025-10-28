Новітній надзвуковий літак X-59 здійснив перший політ (фото)

В ході випробувального польоту перевірялися основні системи літака.

Новітній американський надзвуковий літак під назвою X-59 QueSST від компанії Lockheed Martin здійснив свій перший політ.

Про це повідомив моніторинговий сервіс Flightradar24. Залишається невідомим, чи подолав літак надзвуковий бар’єр. Але, ймовірно, що в ході першого польоту перевірялися основні льотні системи, серед яких управління, авіоніки, шасі та інших вузлів, передає Мілітарний.

Американський авіаспотер Jarod M. Hamilton виклав на у Х знімки випробувального польоту X-59.

Як це зазвичай буває з експериментальними літаками, випробування проводилися з випущеним шасі.

Програма QueSST (Quiet SuperSonic Technology) покликана розробити технології, які дадуть змогу серйозно знизити рівень шуму надзвукових літаків.

Це зніме міжнародну заборону здійснювати надзвукові польоти над населеними пунктами.

Зменшення гучності X-59 QueSST досягається завдяки особливій аеродинамічній формі планера, яка мінімізує кількість і силу ударних хвиль на поверхні літака. Серед ключових рішень - видовжена й гостра носова частина, що дозволяє згладити звуковий удар.

Навіть ті хвилі, які все ж утворюються, будуть менш інтенсивними, ніж у звичайних надзвукових літаків.

Розгін експериментального літака, загальна довжина якого становить 28,7 м, а розмах крил - 9 м, забезпечує турбореактивний двигун F414-GE-100.

Навесні південнокорейська компанія Hanwha Aerospace випустила ролик із анімацією винищувача 6-го покоління, що говорить про намір Сеулу вступити в перегони з розробки нових літаків.

На сьогодні жодна країна в світі не має на озброєнні винищувача шостого покоління, хоча роботи в цьому напрямку ведуться багато років.

