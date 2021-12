Ці проекти стануть віддушиною для цінителів якісної графіки.

Digital Foundry — це підрозділ порталу Eurogamer, який займається технічним аналізом ігор на професійному рівні. Нещодавно його експерти визначили найкрасивіші проекти 2021 року. Серед переможців виявилися два ексклюзиви PlayStation 5.Читайте такожГравець влаштував в The Matrix Awakens кілометровий затор – видовище вийшло вражаючим

Спочатку фахівці відзначили демоверсії NVIDIA Marbles RTX і The Matrix Awakens. Вони сподіваються, що через п'ять років всі ігри будуть володіти схожою якістю візуальної складової. Далі експерти перечислили проекти, які не увійшли до числа переможців, але варті уваги. Мова про Deathloop, Resident Evil Village, Kena: Bridge of Spirits, Marvel's Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Metro Exodus Enhanced Edition, The Ascent і Metroid Dread.

Список лідерів

Третє місце посів екшен з елементами "рогалика" Returnal. Digital Foundry сподобалося, що гра виконується при стабільних 60 кадрах/с і вражає якісною картинкою з чудовою реалізацією частинок.

Друга позиція несподівано дісталася Lego Builder's Journey. Цей відносно невеликий проект увійшов до списку переможців завдяки технології трасування променів. Її прекрасне виконання наблизило картинку в грі до фотореалізму.

А умовне "золото" Digital Foundry віддала Ratchet & Clank: Rift Apart. За словами експертів, місцями гра виглядає навіть краще, ніж мультфільми Pixar. Напевно, це найвища похвала для проекту з анімаційною стилістикою.

Вас також можуть зацікавити новини: