Користувач Reddit хитрістю зміг встановити емулятор PSP на годинник.

Ігрова індустрія вже давно довела, що сучасні смартфони здатні запускати AAA-ігри, але один ентузіаст вирішив перевірити, наскільки далеко можна зайти. Він запустив GTA: Vice City, Need for Speed: Most Wanted і навіть God of War на Samsung Galaxy Watch 5, і що найдивовижніше, вони працюють зі стабільним фреймрейтом.

Реддитор ZenonDesingk зіткнувся з низкою складнощів під час установлення ігор, оскільки стандартні APK-файли не завантажувалися безпосередньо. Щоб обійти обмеження, він використовував ADB (Android Debug Bridge), передаючи файли за допомогою смартфона, підключеного до тієї ж мережі Wi-Fi. Для запуску самих ігор умілець використовував емулятор PSP.

Проте результат виявився несподіваним. Старі хіти на кшталт Vice City і NFS: Most Wanted стабільно працюють при 60 FPS, а God of War в складних сценах видає близько 30 FPS. Однак управління виявилося справжнім випробуванням: мініатюрний сенсорний екран робить гру некомфортною, тому для тестів використовувався Bluetooth-геймпад.

Хоча ідея грати на розумному годиннику залишається радше експериментом, цей випадок наочно показує, наскільки просунулися мобільні пристрої. Якщо раніше запуск AAA-ігор був прерогативою консолей і ПК, то тепер їх можна побачити навіть на гаджетах, які вміщаються на зап'ясті.

Раніше ми розповідали, що першопроходець у сфері розумних годинників компанія Pebble збирається випустити нову модель аксесуара.

