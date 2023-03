У ролику можна почути коментарі директора з дизайну студії Digital Sun Сари Кости.

Студія Digital Sun і видавництво Riot Forge вирішили детально показати The Mageseeker: A League of Legends Story — нову одиночну гру у всесвіті League of Legends. Розробники поспілкувалися з журналістами видання IGN і поділилися понад 20 хвилинами геймплея.

У ролику можна почути коментарі Сари Кости, директора з дизайну студії Digital Sun. Вона згадувала про створення головного героя Сайласа, уміння протагоніста, коментувала битви і окремі рішення розробників.

Ролик починається із заставки, в якій розповідається про королівство під назвою Демасія. Магія в цій країні була заборонена, а чаклуни експлуатувалися як чорнороби. Сайлас вирішив виступити проти держави: він вирвався на свободу і має намір зруйнувати існуючі правила.

На відео демонструється багато битв. Головний герой застосовує навички з League of Legends, наприклад, він б'є ціпами, робить ривок, копіює чужі здібності тощо. Крім рядових ворогів, в The Mageseeker будуть боси. Один з них — Гарен, якого на початку неможливо перемогти. Сайлас майже не завдавав йому шкоди.

Які одиночні ігри у всесвіті League of Legends створюються і вже вийшли

У 2021 році під егідою Riot Forge були випущені Ruined King: A League of Legends Story і Hextech Mayhem: A League of Legends Story від студій Airship Syndicate і Choice Provisions відповідно.

Перша — це тактична RPG про протистояння з Вієго і його Чорним туманом, а друга — ритмічна гра про любителя вибухів Зіггса.

Раніше Riot Forge також анонсувала пригоду Song of Nunu: A League of Legends Story з розповіддю історії Нуну і Віллумпа і CONV/RGENCE: A League of Legends Story — екшен-платформер з Екко в ролі протагоніста.

