Джерела The Verge повідомили, що 9 червня відбудеться крупна презентація ігор Xbox. На ній, крім іншого, очікується показ наступної частини в знаменитій серії шутерів Call of Duty і анонс нової частини Gears of War.

Також під час літнього івенту мають назвати дати виходу Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed і очікуваної гри про Індіану Джонса від авторів Wolfenstein.

Відомий інсайдер Том Хендерсон повідомляє, що влітку Microsoft ще зробить кілька важливих анонсів, пов'язаних з Game Pass. Зокрема, мають анонсувати додавання ігор Activision Blizzard до передплатного сервісу, зокрема деякі попередні частини Call of Duty.

І наостанок, варто чекати "залізних" анонсів. Як мінімум, здешевленої моделі Xbox Series X без дисковода, фото якого раніше публікувалися в мережі. Як максимум - портативної консолі Xbox, чутки про яку стали активно циркулювати в мережі в останні пару місяців.

Повертаючись до публікації The Verge, варто згадати, що раніше була інформація про ремастер серії Gears of War, виконаний на манер Halo: The Master Chief Collection. Можливо, його представлять разом із повноцінною новою частиною.

Нагадаємо, перша гра із серії Gears of War від студії Epic Games вийшла 2006 року і фактично "зародила" цілу плеяду шутерів від третьої особи з укриттями. Пізніше вийшло ще три частини, а з 2016 за розробку нових частин відповідає студія The Coalition. Остання номерна гра серії вийшла 2019 року – вона отримала непогані оцінки критиків за гідний сценарій і добротний мультиплеєр.

Раніше ЗМІ опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі консолей падають, перспективи Game Pass теж туманні. У зв'язку з цим компанія може серйозно переглянути свій бізнес на тлі невдач з консолями лінійки Xbox Series.

Першим кроком став випуск ексклюзивів Xbox на PlayStation і Nintendo. Серед них – RPG Pentiment і Hi-Fi Rush, один із головних ігрових сюрпризів 2023 року. А цього місяця на PlayStation і Nintendo Switch завітає "виживач" Grounded від Obsidian.

