У CD Project Red закликали гравців зрозуміти і пробачити розробників за глюки і баги.

Провідний дизайнер завдань Cyberpunk 2077 Павло Саско в ході свого стріму дав пояснення, чому гра польської студії CD Project Red вийшла надмірно забагованою, з моделями, що провалюються, текстурами, що зникають, об'єктами, що з'являються і пропадають та іншими технічними проблемами, які практично стали візитною карткою гри в перші кілька тижнів.

За словами Саско, аудиторія, яка надмірно критикує розробників за провалену оптимізацію, не до кінця розуміє, наскільки сьогодні складно створювати AAA-проекти і з якими труднощами доводиться стикатися розробникам.

«Ми взялися за проект з нової інтелектуальної власності, ми намагалися дізнатися стільки нового, скільки могли, і наші цілі були неймовірно амбітними. Мені здається... що гравці і журналісти не до кінця розуміють, наскільки складно було розробляти Cyberpunk 2077», - сказав Саско.

Він також визнав, що гравці мали право критикувати гру за те, що та в момент релізу була неоптимізованою і бажання отримати фінальний готовий продукт вважає справедливим.

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"Я не кажу, що ви, хлопці, повинні дати нам більше шансів у цьому, адже ви можете вимагати повністю функціональну, добре зроблену гру, це ваше право. Те, про що я говорю, це більше про розуміння того, що це була дуже складна для розробки гра, дуже амбітна, і ми намагалися домогтися якомога більшого в усіх напрямках. Я думаю, ми зробили багато, і багато що все ще потрібно поліпшити", - резюмував розробник.

Нагадаємо, найбільшою забагованістю відрізнялася PS4-версія Cyberpunk 2077 - в порівнянні з іншими платформами вона була настільки сира та неоптимізована, що Sony зняли гру продажу в PlayStation Store і досі її туди не повернули.

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Автор: Сергій Коршунов