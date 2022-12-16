Це один з найбільш неоднозначних аспектів гри.

У першій частині The Witcher гравець міг отримувати картки з напівоголеними жінками. Вони видавалися за інтимний зв'язок, що стало приводом для критики. Багатьом не подобалося, як обставлений процес, мовляв, дівчата стають об'єктами колекціонування. З цією позицією нещодавно погодився дизайнер сюжету і сценарист першого "Відьмака" Кароль Ковальчик.

"Це про те, що ви переходите на мислення, що вам потрібно зібрати їх усіх, правда? І в цьому контексті дійсно дуже тривожно, що гра начебто змушує вас стати бездумним сексуальним наркоманом, щоб отримати деякі з них. Ми не помітили цього, оскільки, коли ви тестуєте гру в сотий раз, ви починаєте робити це механічно і не відчуваєте справжніх емоцій", — розповів Ковальчик в коментарі виданню Time Extension.

Спочатку картки замислювалися, як спосіб заощадити на дорогих анімаціях сексуальних сцен. Вони повинні були стати сувеніром для Геральта і нагадуванням про близькість з тією чи іншою жінкою. У другій і третій частинах "Відьмака" карти видалили, замінивши повноцінними постільними епізодами.

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"З тим досвідом, який у мене є зараз, я б залишив малюнки в [ремейку] гри, але прибрав би будь-які припущення про те, що це колекційна річ, а також переглянув би всі сцени і видалив з гри ті, які викликали змішані почуття", — підсумував Ковальчик.

Ремейк The Witcher: що відомо про гру

Розробкою займається Fool's Theory, де працюють творці оригіналу. Виробництво знаходиться на ранній стадії, CD Projekt RED наглядає за процесом.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5. CDPR допомагає покращити його Epic Games. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.

У рамках жовтневої фінансової презентації згадувалася гра під кодовою назвою Project Canis Majoris. Це був ремейк The Witcher, який відкрито анонсували на ювілей оригіналу.

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