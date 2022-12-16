У першій частині The Witcher гравець міг отримувати картки з напівоголеними жінками. Вони видавалися за інтимний зв'язок, що стало приводом для критики. Багатьом не подобалося, як обставлений процес, мовляв, дівчата стають об'єктами колекціонування. З цією позицією нещодавно погодився дизайнер сюжету і сценарист першого "Відьмака" Кароль Ковальчик.
"Це про те, що ви переходите на мислення, що вам потрібно зібрати їх усіх, правда? І в цьому контексті дійсно дуже тривожно, що гра начебто змушує вас стати бездумним сексуальним наркоманом, щоб отримати деякі з них. Ми не помітили цього, оскільки, коли ви тестуєте гру в сотий раз, ви починаєте робити це механічно і не відчуваєте справжніх емоцій", — розповів Ковальчик в коментарі виданню Time Extension.
Спочатку картки замислювалися, як спосіб заощадити на дорогих анімаціях сексуальних сцен. Вони повинні були стати сувеніром для Геральта і нагадуванням про близькість з тією чи іншою жінкою. У другій і третій частинах "Відьмака" карти видалили, замінивши повноцінними постільними епізодами.
"З тим досвідом, який у мене є зараз, я б залишив малюнки в [ремейку] гри, але прибрав би будь-які припущення про те, що це колекційна річ, а також переглянув би всі сцени і видалив з гри ті, які викликали змішані почуття", — підсумував Ковальчик.
Ремейк The Witcher: що відомо про гру
- Розробкою займається Fool's Theory, де працюють творці оригіналу. Виробництво знаходиться на ранній стадії, CD Projekt RED наглядає за процесом.
- Проект створюється на рушії Unreal Engine 5. CDPR допомагає покращити його Epic Games. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.
- У рамках жовтневої фінансової презентації згадувалася гра під кодовою назвою Project Canis Majoris. Це був ремейк The Witcher, який відкрито анонсували на ювілей оригіналу.