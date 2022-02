Японська компанія роздасть відразу чотири гри.

Вчора Інсайдер billbil-kun повідомив, які проекти підписники PlayStation Plus отримають безкоштовно в березні. А пізніше його прогноз підтвердила Sony. Компанія офіційно оголосила склад наступної добірки ігор в PS Plus. До неї увійшли Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima: Legends і Ghostrunner. Перші три доступні для користувачів PS4 і PS5, а остання — тільки для власників PlayStation 5.

Перераховані вище проекти можна буде додати в особисту бібліотеку з 1 березня. А до тих пір підписникам PS Plus доступна лютнева добірка. Вона включає EA Sports UFC 4, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure і Planet Coaster: Console Edition.

Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus в березні

Ghostrunner — це динамічний екшен з елементами слешера від студії One More Level і видавництва 505 Games. Гра демонструє похмурий кіберпанковий світ, в якому висока вежа Дхарма стала єдиним притулком людства. Головний герой повинен пробратися на останній поверх будівлі, щоб убити злісного тирана Кімастера. У проекті реалізована швидка бойова система з елементами акробатики. А головною особливістю Ghostrunner виступає смерть від одного удару. Це стосується як ворогів, так і протагоніста.

Ghost of Tsushima: Legends — це самостійний кооперативний режим для Ghost of Tsushima. У ньому користувачі можуть вибрати персонажа одного з доступних класів і брати участь в різноманітних битвах. Проект включає як повноцінні завдання з сюжетом, так і інші варіанти боїв, наприклад, спроби вистояти під натиском орди ворогів.

ARK — це багатокористувацький симулятор виживання від Studio Wildcard. У грі потрібно шукати ресурси, щоб створювати корисні предмети і будувати базу. Центральною особливістю гри виступає приручення динозаврів. Розробники реалізували багато істот, які здатні допомагати користувачам. Наприклад, деякі з них захищають базу від нападів ворогів.

Team Sonic Racing — це аркадна гонка від студії Sumo Digital і видавництва Sega. Проект заточений під змагання з реальними гравцями або штучним інтелектом на різних трасах. Користувачі можуть вибрати персонажа одного з трьох типів і налаштувати машину під власний стиль водіння. А під час гонок необхідно підбирати прискорення і спритно реагувати на перешкоди.

