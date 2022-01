Добірка традиційно включає три гри.

Sony розкрила склад лютневої добірки безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus. До неї увійшли EA Sports UFC 4, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure і Planet Coaster: Console Edition. Користувачі PS4 отримають два перші проекти, а третій призначений виключно для власників PS5. Підписники сервісу зможуть додати перераховані ігри в бібліотеку з 1 лютого. А до 31 січня їм доступна січнева добірка, до якої увійшли Persona 5 Strikers, DIRT 5 і Deep Rock Galactic.

Детальніше про проекти з лютневої добірки

EA Sports UFC 4 — це продовження серії спортивних симуляторів з битвами в клітці. У проекті є кар'єра, де можна налаштувати свого бійця і пройти шлях від новачка до суперзірки. Гра також включає режим швидких сутичок і багатокористувацькі змагання. Геймплей в четвертій частині трохи змінили. Розробники зробили комбінації ударів більш плавними і оновили ряд механік для поліпшення контролю над поєдинком.

Шутер Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure раніше був доповненням до Borderlands 2. Однак Gearbox Software і 2K Games вирішили перетворити його в самостійне творіння, щоб ближче познайомити людей з Крихіткою Тіною. У проекті реалізована кампанія з сатиричним сюжетом, який присвячений порятунку королеви і її володінь. Користувачам належить вибрати одного з шести героїв зі своїм класом, прокачувати його, виконувати завдання, збирати екіпіровку і битися з фентезійними противниками.

Planet Coaster: Console Edition — це містобудівний симулятор, в якому можна побудувати власний парк розваг. Гравцям надається 700 об'єктів інфраструктури на вибір, а також інструменти для зміни ландшафту. У проекті потрібно постійно покращувати свій бізнес, щоб піднімати задоволення відвідувачів і заробляти більше грошей.

