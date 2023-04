Хідетака Міядзакі отримав визнання за межами ігрової сфери.

Нещодавно видання Time опублікувало список зі 100 найвпливовіших людей планети. У ньому є лідери країн, громадські діячі, вчені тощо. Однак у переліку раптово виділили місце для одного досить відомого ігрового розробника.

Мова про Хідетаку Міядзакі — президента студії FromSoftware. Саме він був ідейним натхненником і керівником виробництва таких культових хітів, як Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice і Elden Ring. Завдяки неймовірній популярності останньої Міядзакі потрапив до списку Time.

Підхід президента FromSoftware до розробки описав співкерівник Naughty Dog, директор двох частин The Last оf Us Ніл Дракманн. Він розповів, як проходив Elden Ring, знайшов свій стиль і отримував винагороди за уважне вивчення світу гри.

"Ігри Міядзакі дають змогу гравцеві відчути себе досвідченим і розумним — і все це завдяки безкомпромісному підходу його та його команди. Він відмовляється від надмірного пояснення механіки або історії, а покладається на те, що гравець сам у всьому розбереться", — підсумував Дракманн.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

