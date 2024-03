Вони працюють над спільним шутером.

Ветерани ігрової індустрії, які працювали над створенням таких легендарних проектів як DOOM, Quake, Call of Duty, Borderlands, Tomb Raider, The Callisto Protocol, The Last of Us та багатьох інших створили спільну студію під назвою emptyvessel.

"Еmptyvessel — це команда ветеранів індустрії, які спеціалізуються на захоплюючих шутерах. Ми віримо, що з творчою незалежністю приходить велич. Ми зібрали інклюзивну та різноманітну команду, яка має можливість бути творчою незалежно від їх дисципліни, тому що наші інновації живляться нашими людьми. Наша студія — це порожня посудина, яку заповнюють наші творці, а незабаром і ігрове співтовариство, яке допоможе створити новий горизонт ігор", - вказується на їхньому сайті.

Вони "прагнуть відірватися від традиційних бізнес-моделей та працювати разом над загальним баченням майбутнього, заснованого на талантах людей та їхньої креативності".

Очолив студію на посту виконавчого директора Емануель Палалік,а головним операційним директором та менеджером став Гаррет Янг. Обидва вони раніше займали високі посади у id Software, яка дала нам DOOM та Quake.

Зазначається, що зараз команда вже працює над своїм дебютним проектом, яким стане "імерсивний шутер" на Unreal Engine 5.

"Еmptyvessel знаходиться в авангарді створення ігор, у які приємно грати. Ми – пристрасні творці, які поділяють бачення руйнування очікуваних шляхів і розробки власних, які підтримують нашу далекоглядну команду", - наголошують ветерани світу ігор.

