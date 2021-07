Кожна серія триватиме близько години, а в зйомках будуть задіяні п'ять режисерів.

Перший сезон серіалу за мотивами гри The Last of Us, зйомки якого стартували цього тижня, складатиметься з 10 епізодів. Кожна серія триватиме близько години.

Про це в подкасті Scriptnotes розповів сценарист майбутньої екранізації Крейг Мейзін, відомий за серіалом "Чорнобиль" від HBO, передає видання GamesRadar.

Мейзін також підтвердив, що окремі епізоди шоу зніматимуть режисери Кантемір Балагов, Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч. Пізніше він повідомить імена ще двох постановників, які попрацюють над серіалом.

Нагадаємо, що зйомки серіалу почалися 5 липня цього року, а закінчаться 8 червня 2022-го. У виробництві екранізації бере участь один з ключових розробників гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Серіал The Last of Us – актори і сюжет

Головні ролі в екранізації The Last of Us дісталися зіркам серіалу "Гра престолів" – Педро Паскалю і Беллі Рамзі. Вони втілять на екрані Джоела та Еллі.

Серіал розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому на початку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та небезпечної подорожі їм доведеться сподіватися лише на самих себе, щоб вижити.

Автор: Сергій Коршунов