В магазині цифрової дистрибуції Steam почалася безкоштовна роздача ремейка Utopos – багатокористувацької онлайн-гри про битви на космічних кораблях. Акція закінчиться в сьогодні, 21 квітня, о 20:00 за київським часом.

Геймплей Utopos

Детальніше про Utopos

Utopos – це суміш аркади і шутера з видом зверху. Дії розгортаються у поясі астероїдів.

Тут гравці на космічних кораблях можуть битися, як один з одним, так й зі штучним інтелектом.

Оригінальна Utopos вийшла у 1993 році.

Нагадаємо, що до 22 квітня в іншому онлайн-магазині, Epic Games Store, всі бажаючі можуть отримати безкоштовно три гри: візуальну новелу Ken Follett's The Pillars of the Earth, інді-квест The First Tree, а також трилогію Deponia: The Complete Journey.

А власника консолей PS4 та PS5 в рамках акції PlayAtHome віддають безкоштовно 10 ігор, серед яких постапокаліптичний екшен Horizon Zero Dawn з доповненням The Frozen Wilds, головоломка The Witness та VR-хіт Astro bot Rescue Mission.

