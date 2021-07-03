За минулу добу з ускладненнями від вірусу госпіталізували 420 людей.

У п’ятницю в Україні підтвердили ще 705 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Коронавірус_інфо.

За минулу добу з ускладненнями від вірусу госпіталізували 420 людей, померли 36 хворих. Водночас 1072 людини одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 237 202, з них 2 170 656 одужали, а 52 460 померли.

Читайте такожУ комісії біобезпеки при РНБО прокоментували смерть українця після PfizerЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 420 осіб, 36 осіб померли, 1 071 особа одужала. Було зроблено понад 43 тисячі тестувань.

Вакцинація в Україні

2 липня в Україні від коронавірусу вакцинували 94 547 людей: одну дозу отримали 37 107, повністю імунізовані – 57 440 людей.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 769 435 людей.

З початку кампанії імунізації 2 038 239 отримали щеплення: 2 038 237 людей – одну дозу, а 823 923 – дві дози (двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 2 862 160 щеплень.

Останнім часом в Україні спостерігається помітне зменшення поширення коронавірусу. Проте науковці радять готуватися до нової хвилі інфікування восени через прихід «індійського» штаму та недостатню кількість щеплень від хвороби.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва