На думку лікаря, тут допоможе принципова зміна ставлення суспільства до медичних працівників.

Лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський розповів, як можна зупинити відтік медичних кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Те положення, у якому знаходяться... медпрацівники в країні, воно абсолютно, я б сказав, знущальне. І воно таким є практично всі роки існування нашої країни. І голосують за це медпрацівники ногами, стрімко залишаючи країну", - сказав Комаровський.

За його словами, це "один із критеріїв ефективності політичного керівництва - еміграція людей і еміграція фахівців".

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"На сьогодні зупинити відтік медичних кадрів ми можемо тільки тим, що ми принципово змінимо ставлення суспільства до медичних працівників... Ми, в принципі, створили "чудову" модель, що якщо ви здорові, то лікар помирає з голоду. Лікар повинен хотіти тільки одного: щоб ви зникли з його очей якомога швидше здоровим, а не придумувати вам купу хвороб і отримати купу відкатів за продаж ліків, за призначення і так далі", - зазначив доктор.

Він додав, що ця проблема вирішиться тільки тоді, коли лікар в Україні буде "точно такий же, як лікар у Польщі, у Німеччині".

"Хочете айтішників нормальних? Наші айтішники тому й нормальні, що наші айтішники отримують стільки ж, скільки польські айтішники. Коли в нас лікарі будуть такі ж, як у Польщі, у нас все буде те ж саме. Просто ми хочемо від лікарів як у Польщі, але нате вам, як у нас", - сказав Комаровський.

Як повідомляв УНІАН, реформа первинної ланки медицини - сімейних лікарів і педіатрів - повноцінно почалася в Україні в 2018 році. За результатами дослідження "Індекс здоров'я" за 2019 рік, яке охопило понад 10 тисяч респондентів на підконтрольній Україні території, 73% опитаних задоволені своїм сімейним лікарем і 52% - медичною допомогою в стаціонарі.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медреформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану або вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер також працюватимуть за принципом "гроші за пацієнтом", як і перша ланка. Також має запрацювати програма медичних гарантій - це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безкоштовно.

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Автор: Таня Поляковська