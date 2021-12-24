Ситуацію зради можна розглядати по-різному, і так само в усіх будуть різні причини. Єдиного "правильного" рішення після зради не існує.

Найчастіше зрада зумовлена глобальними проблемами у стосунках, які важко вирішити без спеціалістів.

Можна знайти інформацію про те, що жінки та чоловіки зраджують з різних причин. Наприклад, жінки — в емоційному плані, а чоловіки у фізичному, пише nashamama.

Інколи зраджують, бо не змогли вгамувати примху чи іскру пристрасті до іншої людини. Буває — банально пара не захотіла вирішувати проблеми у стосунках. А хтось не поважає свій вибір та вибір свого партнера.

"Існує багато причин, які можуть викликати зраду, але слід пам’ятати, що все індивідуально. Найчастіше це проблема структури особистості людини, тобто її бажання задовільнити свою потребу, відчуття певної емоційної нестачі", - пояснив психолог Олег Следь.

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Усе залежить від сформованості особистості. Можливі прояви агресії, відчуття покинутості, непотрібності, замкненості. Однак, важче, якщо партнер мав травматичний досвід в дитинстві (певне відчуття покинутості).

Ситуацію зради можна розглядати по-різному, і так само в усіх будуть різні причини. Кожен з нас, насамперед, особистість, і по-своєму сприймає усі аспекти життя. Єдиного "правильного" рішення після зради не існує. Це потрібно усвідомити, знайти проблему, що спровокувала таку поведінку, та запитати себе "чи хочеш ти вберегти стосунки?" Обговорити і разом вирішувати, як бути далі.

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