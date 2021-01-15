За групою крові можна визначити багато чого, наприклад, який характер у людини і яка її сексуальна привабливість.
В ході нового дослідження експерти з'ясували, власники якої групи крові найбільше приваблюють людей протилежної статі, пише Радіо Максимум.
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Фахівці провели експеримент, участь в якому взяли три тисячі молодих людей з різною групою крові. Організатори також з'ясували, які риси і особливості протилежної статі привертають добровольців.
В процесі експерименту з'ясувалося, що найбільш сексуально привабливою виявилася 1 група крові.
Носії 2-ї групи найменше подобаються оточуючим. Що стосується власників 3-ї групи, то з'ясувалося, що вони більш чутливі і ніжні, а люди з 4-ю групою романтики.
Також вченим вдалося коротко охарактеризувати особливості характеру людини за групою її крові, і ось що вийшло:
- носії 1 групи крові мають гарну силу волі, вони терплячі і наполегливо прагнуть до поставленої мети;
- володарі 2 групи акуратні, відповідальні, у них є велике бажання працювати;
- люди з 3 групою крові не бояться змін, тому що добре пристосовуються до будь-яких змін у своєму житті;
- носії 4 групи володіють лідерськими якостями, вони організовані, спокійні і впевнені в собі.
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