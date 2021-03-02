У відносинах дівчині потрібно бути максимально відкритою і природною з партнером — тільки так у нього буде можливість полюбити.

У відносинах дівчині потрібно бути максимально відкритою і природною з партнером — тільки так у нього буде можливість полюбити її, справжню і побудувати міцний, щасливий союз. Про те, чого не варто говорити хлопцю, сказано багато, а ось про те, яких почуттів соромитися не треба, знають не всі.

Читайте такожУкраїнцям важливіше бути коханими , ніж кохати самим-опитуванняВидання cosmo.com.ua, зібрало поради про те, яких почуттів не варто соромитися.

Що ти скучила за ним. Більшість хлопців мають проблеми з вербальним виразом почуттів, але це не означає, що вони їх не відчувають. Ви тільки розлучилися, а ти вже встигла скучити? Скажи йому про це - чоловіки, як і ми, потребують уваги, а в такому прояві вона буде ще й стимулювати їх на прояв ніжності у відповідь.

Що ти ревнуєш (тільки без звинувачень його в зраді). Подобається нам це чи ні, але ревнощі властиві практично всім закоханим в більшій чи меншій мірі. Якщо хтось з оточення бойфренда (стара-добра подруга, агресивно фліртуюча колега) змушує тебе відчувати дискомфорт, обов'язково дай йому знати. Якщо ж хлопець каже, що тобі нема про що турбуватися, вір йому — надмірна підозрілість нікого не зробила щасливим.

Що тобі потрібен особистий простір. Ви бачитеся чи не кожен день і зідзвонюєтеся частіше, ніж з кращою подругою - здавалося б, на що тут скаржитися? Тим не менш, ти можеш відчути деякий тиск і бажання побути наодинці з собою — це абсолютно нормально. Так само нормально і сказати йому про це - хлопець буде тільки радий, що його обраниця не претендує на увесь його вільний час і поважає особисті кордони.

Що ти потребуєш уваги. Протилежна попередній історія, часто виникає в житті багатьох закоханих пар. Чоловіки - не телепати, і якщо тобі хочеться більше романтики і прояву почуттів, попроси.

Що він - не весь твій світ. Дати йому про це знати не тільки не соромно, але і просто необхідно. До вашої зустрічі ти жила повним життям, в якому знаходився час для друзів, захоплень і самовдосконалення і з появою чоловіка ти не повинна від цього відмовлятися. Подорожуй, пробуй нові заняття і стався до роману трохи легше — так ти зможеш тверезо дивитися на чоловіка і будувати з ним гармонійні відносини.

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Автор: УНІАН