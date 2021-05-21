Обійми можуть стати не тільки способом проявити любов і турботу до ближнього, а й можливістю зробити своє життя довшим і приємнішим.

Найчастіше обійми сприймаються людьми як спосіб показати довіру або любов. Але виявляється, є й інші причини, за якими цей жест доставляє багато приємних відчуттів.

Як пише Країна здоров'я, науковці у Великобританії встановили, що у дотиків є два фактори:

перший називається "швидким дотиком" та полягає у відповіді нервової системи на зовнішні сигнали, наприклад, якщо рука доторкнулася чогось гарячого.;

другий - "повільний дотик", влаштований набагато складніше. Дослідникам вдалося його виявити лише недавно. Виявилося, що "повільний дотик" пов'язаний з групою нервів, так званими тактильними афферентами. Вони відповідають за емоційне значення дотиків.

Читайте такожАмериканські науковці з'ясували, як 20 секунд обіймів впливають на організм людини

Ця група аферентів розглядається науковцями як сигнал про приємні аспекти соціальних тактильних взаємодій. Таким чином, при обіймах або ласкавих дотиках група нервів посилає в мозок сигнал, який викликає каскад нейрохімічних сигналів. У тому числі виробляється окситоцин, що уповільнює серцебиття і понижує рівень стресу і занепокоєння. В результаті мозок вивільняє ендорфін, який своєю чергою підтримує відчуття задоволення.

Внаслідок розслаблення і заспокоєння, які приносять обійми, поліпшується загальне здоров'я, в тому числі:

поліпшується сон; підвищується стійкість до стресів; поліпшується імунітет.

Брак соціальної взаємодії і самотність можуть привести до передчасної смерті, запевняють науковці. Тому обійми можуть стати не тільки способом проявити любов і турботу до ближнього, а й можливістю зробити своє життя довшим і приємнішим.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко