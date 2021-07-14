У розвідці вказали, що іноземні шпигуни намагаються красти технології, сіяти розбрат і атакувати інфраструктуру.

Жителів Великобританії попередили про загрозу шпигунства з боку Китаю і Російської Федерації, чиїх громадян вже звинувачували в подібному. Глава розвідки країни вказав, що до цієї проблеми треба ставитися як до загрози тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Служби безпеки Кена МакКаллума, розвідка виявила 10000 спроб іноземних шпигунів маніпулювати британцями. При цьому він вказав, що наслідки шпигунства можуть варіюватися від розчарування і незручностей через втрату засобів до існування до втрати життя.

"Ми повинні з часом формувати таку ж свідомість і стійкість громадськості до державних загроз, які ми формували протягом багатьох років щодо тероризму", - заявив МакКаллум.

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За даними спецслужб, Китай і РФ намагаються викрасти конфіденційні дані та інтелектуальну власність, а також втручаються в політику і поширюють дезінформацію.

"Ми бачимо, як великі університети і дослідників в Британії грабують або копіюють їх відкриття; ми бачимо, як компанії спустошені втратою переваги, над створенням якої вони так старанно працювали. Якщо дати половину шансу, ворожі сторони знищать роки терплячих британських досліджень або інвестицій. Це відбувається у великих масштабах. Це зачіпає всіх нас. Робочі місця в Британії, громадські послуги Британії, майбутнє Британії " - підсумував глава MI5.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Великобританії планує прийняти новий закон, що зобов'язує працюючих в країні від імені іноземних урядів реєструвати свою присутність.

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Автор: Анастасія Горбачова