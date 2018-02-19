В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: з-під завалів дістали пенсіонерку

На щастя, господарка квартири значних травм не дістала, причини події встановлюються.

В Одесі з-під зруйнованої стіни житлового будинку рятувальники вивільнили жінку.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«19 лютого о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про обрушення житлового будинку на вул. Нежинська», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що виник частковий обвал прибудованої квартири на другому поверсі, горищного перекриття, даху та сходової клітини двоповерхового житлового будинку на загальній площі 100 кв.м.

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Під час розбору конструкцій зруйнованої стіни з-під завалу було врятовано 64-річну господарку зруйнованої квартири, інваліда першої групи. Її бригадою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні для проведення медичного обстеження. Видимих травм під час руйнування конструкції жінка не дістала. Причини події встановлюються.

До проведення пошуково-рятувальних робіт від Головного управління ДСНС України в Одеській області було залучено 14 осіб та 3 одиниці основної пожежної і спеціальної техніки.

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