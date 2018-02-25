Харків обігрівають повітряними тепловими гарматами, опалення обіцяють повернути до вечора

Температура в квартирах будинків, які залишились без опалення, становить 15 – 18 градусів тепла.

У Харкові на час відновлення теплопостачання для обігріву медичних закладів та дитячого будинку використовують повітряні теплові гармати.

Про це 25 лютого повідомив віце-прем'єр, глава Мінрегіонбуду та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Розгорнуто мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шосе, 264. Для обігріву мешканців мікрорайону прийняте рішення розгорнути пункти обігріву у спортивних залах шкіл", - повідомив Зубко.

За його словами, також проводиться поквартирний обхід, температура у помешканнях становить близько +15...+ 18.

"Регламентні роботи на основній лінії теплопостачання не проводилися з 1973 року, через що постійно виникають ускладнення, які вимагають додаткових технічних рішень", - зазначив віце-прем'єр.

У той же час повідомляється, що теплопостачання 145 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери Харкова, які через аварію на тепломережі залишилися без опалення, планується відновити орієнтовно о 18:00.

Читайте такожПрорив тепломережі в Харкові: без опалення залишилося понад 600 багатоповерхівокЯк повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 лютого, о 09:18 стався повторний порив труби резервної мережі теплопостачання діаметром 700 мм за адресами: Другий Петренківський в’їзд, 15, та вул. Благодатна, 3.

Внаслідок аварії без теплопостачання залишаються 145 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери: 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та один дитячий будинок.

«Для обігріву дитячого будинку залучено 4 теплові гармати. Розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу на вул. Салтівське шосе, 264. Підготовлено для обігріву жителів мікрорайону спортивну залу школи №14, що на вул. Амосова, 30», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, наразі температура в квартирах будинків, які залишились без опалення, становить 15 – 18 градусів тепла.

«Орієнтовний час відновлення теплопостачання о 18:00», - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, приблизно о 15.00, у Немишлянському районі Харкова через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм. Внаслідок аварії без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Згодом сталися ще три повторні пориви: о 21.00 24 лютого, о 2.00 та о 5.00 25 лютого. Станом на ранок неділі, 25 лютого, без опалення залишалися 144 об’єкти житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста, відновлено теплопостачання у 522.