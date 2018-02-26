На Бориспільському шосе через смертельну ДТП утворився довжелезний затор (відео)
17:36, 26 лютого 2018Інциденти
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На дорозі зіштовхнулися вантажівка та мікроавтобус. Водій "Газелі" зупинився у другій смузі, що відремонтувати колесо.
На Бориспільському шосе утворився довжелезний затор через смертельну ДТП.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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На дорозі зіштовхнулися вантажівка та мікроавтобус. Водій "Газелі" зупинився у другій смузі, що відремонтувати колесо. У той момент у нього врізалася фура.
Водій мікроавтобуса загинув одразу. Кермувальник фури коментарів уникає, адже сам – із Сербії. Його перевірять на вміст наркотичних чи алкогольних речовин у крові.
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