У Польщі затримали українців за контрабанду 160 кілограмів чорної ікри

Вартість вилученої ікри становить понад 1,2 мільйона злотих (більше 350 тисяч доларів), її везли до Львова.

У польсько-українському дорожньому пункті пропуску через державний кордон Смільниця затримали двох громадян України, які на автомобілях перевозили контрабандну чорну ікру.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прикордонну службу Польщі.

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"Прикордонники знайшли в автомобілях банки і пластикові контейнери без етикеток. Виявилося, що водії транспортних засобів, громадяни України, транспортували ікру сибірського осетра", - йдеться в повідомленні.

Польські прикордонники додали, що у затриманих чоловіків не було необхідних дозвільних документів на її перевезення. "Вони стверджували, що є кур'єрами і мають доставити товар до Львова", - сказано в повідомленні.

Вартість вилученої ікри становить понад 1,2 мільйона злотих (більше 350 тисяч доларів).

Нагадаємо, раніше екс-нардеп Тарас Чорновіл заявив, що Україна не є бідною країною, а проблема в нерівність викликана тим, що багато забезпечені українці не платять податки. Серед іншого він зазначив, що останнім часом став все частіше помічати в черзі людей, які купують "ультрадорогие продукти", в тому числі чорну ікру.