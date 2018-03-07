Навіть не пригальмував: журналісти розкрили подробиці ДТП з кортежем Порошенка (відео)

"Секретні матеріали" розкрили подробиці гучної аварії за участю президентського кортежу в столиці.

Чотири роки тому після перемоги Революції Гідності українцям обіцяли: кортежі із перекриттям на дорогах люди більше не побачать.

Але є відео, на якому автомобіль президента збиває пішохода. Поряд стояв регулювальник, який не підійшов до дідуся, аж поки не проїхав кортеж. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте також129 км/год і їзда по зустрічній смузі: ЗМІ нагадали про грубі порушення ПДР кортежу Порошенка (відео)Потерпілим виявився 88-річний Василь Мисник. Щоб оформити ДТП, поліція навіть перекрила частину дороги. Наразі постраждалий дідусь перебуває у реанімації, та лікарі заспокоюють, що він житиме.

Правоохоронці заявили, що винний в аварії - дідусь, бо взявся переходити дорогу в той час, як нею керував регулювальник. Свого часу постраждалий нібито працював у МВС, розповідають журналісти.

"На викладеному в мережі відео видно, що водій авто навіть не вийшов до збитого пішохода. А у правилах дорожнього руху є чітка стаття, що зобов'язує учасників транспортних пригод оперативно надавати допомогу постраждалим в аваріях", - йдеться у сюжеті. Та кортеж президента, наголошують журналісти, навіть не пригальмував.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - перелом ноги та струс головного мозку.