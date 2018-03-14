У Львові невідомі кинули вибухівку біля польського Меморіалу орлят

01:18, 14 березня 2018
Інциденти
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Невідомий предмет обстежують спеціалісти / фото city-adm.lviv.ua

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

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Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено. Невідомий предмет обстежують спеціалісти.

"Зі слів охоронця, вибух пролунав за 15 м від господарських приміщень. Виглядає так, що на травник з-за муру хтось кинув невідомий предмет. На місці вже працюють експерти. Від вибуху утворилась ямка 30 см діаметром. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють відповідні служби", - розповів директора ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.

Також про вибух на території Личаківського цвинтаря повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на сторінці в Facebook.

"Вул. Мечнікова біля Личаківського кладовища, зі слів свідків вибухнув невідомий предмет, кинули метрів за 20 до поховання польських орлят, наразі на місці поліція пожежна і вибухотехніки", - написав Зінкевич.

Як повідомляв УНІАН, до сторіччя незалежності Польщі в 2018 році збираються випустити паспорти у новому дизайні, серед інших зображень там планують розмістити "Меморіал орлят" у Львові. Також розглядається можливість того, що на одній зі сторінок з’явиться зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі (відомі як Ворота Світанку або Остра брама).

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Теги: #Львів#вибух#Личаківський цвинтар#Меморіал орлят