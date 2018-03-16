У Львівській області жінка провалилася в 4-метрову яму (відео)

15:05, 16 березня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сталося це на приватному подвір'ї жінки на Львівщині. Сорок хвилин вона кликала на допомогу. Нарешті її почули сусіди і викликали рятувальників. Піднімали жінку дуже обережно. В результаті падіння вона отримала перелом руки.

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Раніше в центрі Дніпра на дорозі провалився асфальт - утворилася величезна яма.

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Теги: #Львівщина#яма на дорозі