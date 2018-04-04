У Харкові сталося ДТП за участю "швидкої", є загиблі (фото, відео)

В результаті ДТП на місці загинули чоловік та жінка - водій та пасажир "Славути".

У Харкові у вівторок, 4 квітня, близько 22:25 на вул. Дерев'янко перед Олексіївським мостом сталася ДТП за участю "швидкої".

В результаті ДТП загинули дві людини, ще троє отримали травми, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

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"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Славута" під час руху зачепив легковики "Део Ланос" та "Шевроле" і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною швидкої допомоги "Рено"", - йдеться в повідомленні поліції.

Водночас, у сюжеті ТСН повідомляється, що за попередньою інформацією, легковик "Славута" рухався дорогою, пішов на обгін, не впорався із керуванням та влетів лоб у лоб у "швидку".

У поліції зазначили, що в результаті ДТП на місці загинули чоловік та жінка - водій та пасажир "Славути". Троє осіб, що знаходилися у швидкій, попередньо фельдшер, лікар та пацієнт отримали різні травми.

"Коли машини зіштовхнулись, то спровокували аварії ще трьох машин. Їхні водії та пасажири живі та цілі", - додали в сюжеті ТСН.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи загиблих і постраждалих, а також усі обставини аварії.