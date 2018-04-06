У депутата на Житомирщині влучило три кулі: поліція розглядає кілька версій замаху

В депутата влучило три кулі, які його тяжко поранили - в груди, плече та у хребет.

Поліція розглядає кілька версій нападу на депутата Новоград-Волинської міськради від ”Блоку Петра Порошенка” Олега Ващенка.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

За словами начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алли Ващенко, кримінальне провадження розпочато за фактом замаху на вбивство, однак правоохоронці перевіряють кілька версій. Поліція вилучила з місця замаху на депутата гільзи, а з якої саме зброї стріляли, наразі встановлюють експерти. Для цього вони проводять ряд експертиз, в тому числі - і балістичну. Також вже відомо, що в депутата влучило три кулі, які його тяжко поранили - в груди, плече та у хребет.

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Також вже відомо, що замах було здійснено на 45-річного Олега Ващенка - депутата фракції ”Блоку Петра Порошенка” у Новоград-Волинській міськраді, який водночас очолює Новоград- Волинську міську організацію партії «БПП – Солідарність». Ващенко є бізнесменом: працює у сфері торгівлі продовольством та нерухомості. Мотиви замаху на нього наразі встановлюють правоохоронці. Стан здоров'я постраждалого медикам вдалося стабілізувати, а розслідування кримінального провадження триває. Нападника на нього й досі шукають.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня на Житомирщині у Новограді-Волинському серед вулиці з вогнепальної зброї було поранено підприємця - депутата Новоград-Волинської міської ради. Подія сталася близько 20.10, коли потерпілий виходив із приміщення спортивного клубу. Невідомий у балаклаві здійснив кілька пострілів у сторону чоловіка, у результаті чого той отримав проникаючі вогнепальні поранення плеча та непроникаюче - грудної клітини. На місце події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та місцевого відділу поліції. На території Баранівського Новоград-Волинського, Ємільчинського та Пулинського районів Житомирщини було введено спеціальні заходи «Сирена». Потерпілого госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також триває комплекс слідчо-розшукових заходів для встановлення усіх обставин події та причетних осіб.