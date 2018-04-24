Кинули в багажник і погрожували застрелити: на Тернопільщині підлітки жорстоко познущалися з однолітка

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, 5 листопада 2017 року п’ятеро осіб (троє з яких неповнолітні та один малолітній) позбавили волі малолітнього, що перебував на вулиці одного із сіл Заліщицького району.

Незважаючи на плач та крики хлопця, зловмисники обмотали його голову скотчем, запхнули в багажне відділення автомобіля на литовській реєстрації і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади.

Там обвинувачені побили потерпілого та, погрожуючи фізичною розправою, направили на малолітнього предмет, схожий на пістолет і декілька разів натиснули на спусковий гачок, після чого припинили свої злочинні дії, перед тим записавши їх на камеру мобільного телефона.

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Заліщицький районний суд погодився з позицією прокурора та засудив повнолітнього обвинуваченого за ч.2 ст.146, ч.4 ст.296 КК України до покарання у виді 4 років та 4 місяців. Трьом неповнолітнім співучасникам злочину також призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, однак із врахуванням їх молодого віку на підставі ст.ст.75,104 КК України звільнено від покарання із встановленням іспитового строку на 1 рік. До малолітнього хулігана застосовано примусові заходи виховного характеру.