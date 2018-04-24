У Львові публічно спалили чверть тони гашишу на 50 мільйонів гривень

Спалені наркотики вилучили на українсько-польському кордоні ще у 2014 році.

Працівники СБУ знищили понад 250 кілограмів гашишу, який вилучили ще у 2014 році. Вилучені наркотичні засоби після рішення суду спалили у печі слідчого відділу СБУ на вул. Бандери у Львові.

Орієнтовна вартість знищеної партії наркотиків майже 50 мільйони гривень, повідомляє Zaxid.net.

Як повідомляв УНІАН, понад 250 кг гашишу виявили прикордонники та митники в пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Рава-Руська" у серпні 2014 року. Під час огляду спільною прикордонно-митною групою в присутності співробітників СБУ з допомогою службової собаки в спеціально виготовленій у подвійному днищі салону автомобіля схованці була виявлена розфасована в поліетиленові пакети речовина сіро-зеленого кольору. Експертиза підтвердила, що це був саме гашиш.

Мешканця Львівщини, який ввозив ці наркотики в Україну, у квітні минулого року Жовківський районний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.