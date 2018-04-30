Поліція Києва розшукує чоловіка, який вчинив напад на таксиста (фото)
20:38, 30 квітня 2018Інциденти
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Пасажир кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік.
Поліція Києва розшукує чоловіка / фото facebook/UA.KyivPolice
Поліція Києва розшукує чоловіка, який вчинив напад на таксиста.
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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Повідомлення про напад на таксиста, який стався на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі, правоохоронці отримали вчора приблизно о 17:30.
На місці правоохоронці з’ясували, що пасажир кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік. На місці злочину зловмисник залишив куртку і сумку від ноутбука. За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
Оперативники встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у нападі на таксиста, і наразі її розшукують.
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