Поліція Києва розшукує чоловіка, який вчинив напад на таксиста (фото)

Пасажир кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік.

Поліція Києва розшукує чоловіка, який вчинив напад на таксиста.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Повідомлення про напад на таксиста, який стався на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі, правоохоронці отримали вчора приблизно о 17:30.

На місці правоохоронці з’ясували, що пасажир кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік. На місці злочину зловмисник залишив куртку і сумку від ноутбука. За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Оперативники встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у нападі на таксиста, і наразі її розшукують.