Вибух авто у Києві: поліція назвала версії інциденту (відео)

Основні версії: умисне вбивство та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Поліція розглядає дві версії вибуху на вулиці Драгоманова у Києві, внаслідок якого загинув чоловік.

Основними версіями є умисне вбивство та необережне поводження з вибуховим пристроєм, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Читайте такожУ Дніпрі на стоянці горіли п'ять авто: ледь не загинула родина (фото, відео)

"Розглядається декілька версій: версія, що хтось закинув цю гранату всередину автомобіля, а також розглядається версія необережного поводження з вибуховими речовинами", - розповів Кирищенко.

Раніше "Інформатор" повідомив, що чоловік, який вижив після вибуху, наразі знаходиться у реанімації, вночі його прооперували.

Коли його доставили до лікарні, медики відмітили тяжкий стан постраждалого. У нього було багато осколкових поранень. "Однак шанси, що чоловік виживе, є, оскількі голова ціла", - розповіли журналістам в лікарні перед операцією.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня о 22.20 правоохоронцям повідомили, що по вулиці Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. В результаті вибуху один чоловік загинув, інший отримав тілесні ушкодження.