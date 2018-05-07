На Житомирщині поліцейські вилучили у чоловіка гранату, якою він погрожував підірвати себе через сімейний конфлікт

У чоловіка виявили бойову гранату РГД-5 з підривачем, придатну до прямого використання.

У Хорошівському районі Житомирщини ввечері 6 травня п’яний чоловік погрожував підірвати себе бойовою гранатою через сімейний конфлікт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, до Хорошівського відділення поліції надійшов виклик про те, що у селі Рижани чоловік погрожує підірвати себе бойовою гранатою.

Для перевірки цих відомостей і з’ясування ситуації у населений пункт виїхали працівники групи реагування патрульної поліції.

«На місці події правоохоронці встановили, що чоловік у ході сімейної сварки розпустив кулаки до дружини та тещі. Ця сварка між подружжям відбулася у будинку тещі дебошира. Однак коли на місце конфлікту прибули правоохоронці, його вже там не було», - уточнили у поліції.

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Поспілкувавшись із жінками, правоохоронці навідались до помешкання цього 48-річного чоловіка та застали його вдома напідпитку. Той жалівся на долю й погрожував заподіяти собі шкоди предметом, що лежав на ліжку – ручною гранатою.

Правоохоронці вивели чоловіка з кімнати та викликали на місце події вибухотехніків і слідчо-оперативну групу. Працівники вибухотехнічної служби вилучили небезпечний предмет і згодом знешкодили його. За їх висновками, це бойова граната РГД-5 з підривачем, придатна до прямого використання.

За словами чоловіка, він ще кілька років тому знайшов боєприпас у лісі та зберігав його у схованці та згадав про це, образившись на дружину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 3 до 7 років.